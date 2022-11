Defensoria faz quase 700 atendimentos durante mutirão em Tefé

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou entre os dias 16 a 18 de novembro um mutirão de atendimentos em Caiambé, comunidade que fica a uma hora de barco da sede Tefé (AM). Foram efetuados aproximadamente 700 atendimentos, entre ofícios de 2º via de registro de nascimento ou de casamento, registro tardio de nascimento, ações de alimentos e consultas processuais.

O mutirão partiu de um pedido dos próprios moradores. “Procurei a Defensoria porque a gente tinha muita necessidade, tanto aqui no Caiambé quanto nas 10 comunidades vizinhas. Devido às dificuldades logísticas, tem gente que nunca tirou documento. Estou muito feliz porque a Defensoria teve um olhar diferenciado ao distrito do Caiambé”, agradeceu a líder comunitária Dila Nascimento.

Durante os atendimentos, inclusive, as equipes de defensores, servidores e estagiários ajuizaram a ação de registro tardio de nascimento de um morador de 41 anos, e que agora vai poder tirar os demais documentos pessoais.

Além do distrito de Caiambé, o mutirão também recebeu famílias das comunidades Cairá, Sacaí, Igarapé Açu, Feliciana, Moura Lago do Caiambé, Bibiana, Jutica, Porto Nazaré, Tunhunca e Jenipauá. Uma parceria com a prefeitura possibilitou, além do transporte das equipes da DPE-AM, da Equipe Volante do Cras II e de servidores do PAC, a realização de quase 400 agendamentos para retiradas de RGS e mais 400 atendimentos voltados à assistência social.