Processo Seletivo da Aadesam para 114 vagas é aberto no Amazonas

Manaus/AM -A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam) lançou o edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 011/2021. O PSS visa contratar profissionais para atuação no projeto Amazonas Mais Inclusão.

O processo seletivo pretende contratar 114 profissionais pelo período de até dois anos. Os selecionados vão atuar no apoio ao fortalecimento das estratégias dos direitos da pessoa com deficiência (PcD), oportunizando às pessoas com deficiência e sua família a prática da habilitação e reabilitação à vida comunitária, com o objetivo da promoção e inclusão social, acesso à cidadania e direitos sociais.

Vagas disponíveis

São 103 vagas de ampla concorrência e 11 vagas para pessoas com deficiência, divididas entre os cargos de cargos de Psicólogo, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Técnico Paradesporto, Pedagogo, Técnico em Enfermagem, Assistente Social e Terapeuta Ocupacional.

As vagas são para os para atuação em Manaus e nas calhas do estado do Amazonas: Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Ipixuna, Manicoré, Maraã, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro e Manaus.

Inscrições

As inscrições iniciaram na quarta-feira (1º/12) e devem ser realizadas até o dia 14 de dezembro. Os candidatos que desejarem solicitar isenção da taxa de pagamento devem fazer sua solicitação até hoje (02).