Processo de retirada de flutuantes será progressivo no Amazonas

A Vara Especializada do Meio Ambiente proferiu nova decisão para o cumprimento de sentença que trata da retirada dos flutuantes na orla do município de Manaus. A decisão está sendo encaminhada aos envolvidos. Depois de decisão anterior do Juízo, o Ministério Público apresentou diversos requerimentos a fim de dar um cumprimento mais pragmático e estrutural, que sejam iniciados a interrupção de energia clandestina (além de verificar rede irregular nas instalações) e o exame laboratorial das águas. A retirada e o desmonte dos flutuantes após as notificações, no igarapé do Tarumã-Açu, devem ocorrer até dia 31/12/2023. Leia mais em Amazonas Direito.