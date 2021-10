Primeiros pacientes são atendidos em leitos de UTI em Parintins, no Amazonas

Os três pacientes que deram entrada na UTI do Hospital Jofre Cohen apresentam situações diversas. Um deles é um homem que mostrou quadro clínico grave após sofrer um acidente com queimaduras, sendo levado para o leito de isolamento. Uma paciente com complicações no parto e uma idosa que precisou ser entubada após uma laparotomia exploradora, também estão internadas na ala de alta complexidade.

Até a abertura do setor na unidade, todos os serviços de alta complexidade estavam concentrados somente em Manaus. Foram inaugurados 11 leitos no Hospital Jofre Cohen, sendo um para isolamento de casos graves de doenças, entre elas a Covid-19. Três deles estão ocupados por pacientes, que serão tratados não apenas por um serviço especializado, mas também por uma equipe multiprofissional contratada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.