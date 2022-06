Primeiras CNHs Sociais são entregues em Coari, no Amazonas

Manaus/AM -A entrega das primeiras CNHs Sociais no município de Coari, no interior do Amazonas, ocorreram na tarde desta quinta-feira (23) no Escola GM3, na região central do município. Foram 19 pessoas que já concluíram todas as etapas do processo de primeira habilitação ou de adição de categoria. Outras 289 pessoas ainda se encontram em processo para tirar a primeira CNH ou adicionar categoria.

Um outro contemplado nesta primeira entrega foi o Mateus dos Santos Souza, 24. Ele está desempregado e com a adição de categoria A à sua CNH, novas oportunidades poderão se abrir. “Acredito que agora possa conseguir um trabalho de entregador de moto. Se não fosse o projeto, eu não teria condições de mudar minha CNH”, contou.

Detran Cidadão

O Projeto CNH Social faz parte do Programa Detran Cidadão, que é considerado o maior programa de inclusão social no trânsito do Amazonas, cujo objetivo é conceder, gratuitamente, o curso de formação de condutores para pessoas de baixa renda não habilitadas, e também a formação para adição ou mudança de categoria para quem já tem CNH.

O “CNH Social” foi lançado em dezembro de 2021 e, desde então, já selecionou 10 mil pessoas de todo o Estado para tirar a habilitação ou adicionar e mudar de categoria.