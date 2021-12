Primeira turma da ‘CNH Social’ recebe carteiras de habilitação em Manaus

Manaus/AM - Foram entregues 25 carteiras de habilitação, nesta quinta-feira (30), para a primeira turma da “CNH Social” do Governo do Amazonas. O governador Wilson Lima realizou a entrega no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). “Serão 20 mil pessoas beneficiadas pelo programa no estado, e o diferencial é que nós estamos entregando primeira via e também estamos adicionando categorias", contou o governador. Mais de 254 mil pessoas já se inscreveram no “CNH Social”, em todo o estado, e o número será ainda maior, pois as inscrições seguem até sexta-feira (31). O projeto prevê 20 mil vagas anuais para a formação de novos condutores e, também, para pessoas já habilitadas que desejam incluir ou mudar de categoria. Trazendo uma economia de R$ 1 mil a R$ 1,6 mil para o beneficiado. Em janeiro de 2022, o Detran-AM vai fazer um novo chamamento para mais 2 mil pessoas. Dessa vez, a seleção irá contemplar 1,5 mil pessoas do interior do estado e 500 da capital. Os municípios contemplados serão anunciados na data de divulgação da nova lista. Também em janeiro, 356 pessoas da primeira lista serão chamadas para compareceram ao órgão. Caso não atendam a nova convocação, elas serão eliminadas do projeto.

