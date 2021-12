Amazonas registra mais de 120 novos casos de Covid-19 em 24h

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 121 novos casos de Covid-19, totalizando 433.709 casos da doença no estado. Não ocorreu óbito nas últimas 24 horas no Amazonas, permanecendo em 13.834 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na quarta-feira (29), não há registro de sepultamentos pela Covid-19. Municípios – Dos 433.709 casos confirmados no Amazonas até esta quinta-feira (30/12), 206.333 são de Manaus (47,57%) e 227.376 do interior do estado (52,43%). A capital, Manaus, tem 51 novos casos confirmados. No interior, os 17 municípios que têm casos novos registrados são Tonantins (11), Apuí (10), Barreirinha (9), Novo Aripuanã (8), Itacoatiara (6), Jutaí (4), Coari (3), Manicoré (3), Presidente Figueiredo (3), Alvarães (2), Autazes (2), Manacapuru (2), Parintins (2), Tefé (2), Canutama (1), Careiro (1) e Humaitá (1). Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.513 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.321.

