Fapeam divulga resultados dos editais com 149 projetos de pesquisa selecionados

Manaus/AM- A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), divulgou nesta quinta-feira (30), os 149 projetos que foram contemplados nos editais, que foram lançados no dia 7 de julho deste ano.

Ao todo, 104 estudantes do Amazonas, que cursam ou que estão matriculados em cursos de mestrado e doutorado fora do estado, serão beneficiados por meio do edital do Programa de Apoio a Pós-Graduandos Fora do Estado do Amazonas (POSGFE). São 74 bolsas a mais do que estava previsto no edital, aumento que foi possível devido ao número surpreendente de propostas recomendadas pelo comitê de especialistas na análise de mérito.

A ação aprovou 27 projetos no âmbito do Programa de Fixação de Recursos Humanos para o Interior do Estado: Mestres e Doutores por Calha de Rio (Profix-RH), nos seguintes municípios: Presidente Figueiredo, Tefé, Tabatinga, Itacoatiara, São Gabriel da Cachoeira, Parintins, Humaitá, Coari, Iranduba e Carauari. Os pesquisadores vão atuar no desenvolvimento de pesquisas de cunho científico, tecnológico e de inovação, em instituições de ensino e pesquisa, assim como contribuir para resolutividade de problemas locais.

Outro programa pioneiro que teve o resultado divulgado é o Programa de Desenvolvimento e de Inovação para Educação Básica (Prodeb), destinado a apoiar projetos de pesquisa e de inovação tecnológica, coordenados por professores que têm títulos de mestres e doutores e que atuam na educação básica. O Programa selecionou 18 propostas. Desse número, 16 são de professores da Secretaria de Educação e Desporto, e duas da Secretaria Municipal de Educação (Semed Manaus).