Presidente do STJ proíbe cidade do Amazonas de gastar R$ 700 mil em show de Sorriso Maroto

Manaus/AM - O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, proibiu nessa quinta-feira (16) a realização dos shows da dupla sertaneja Bruno e Marrone e da banda de pagode Sorriso Maroto previstos na programação da 17ª Festa do Cacau, que acontece até o próximo sábado (18) em Urucurituba, município de 24 mil habitantes localizado a 218 km de Manaus. Leia mais em Amazonas Direito.

