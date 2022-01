Prefeitura de Parintins cancela o Carnailha 2022 após avanço da covid

Manaus/AM – A Prefeitura de Parintins informou nesta terça-feira (12) que cancelou a realização do Carnailha 2022. A medida considera a disseminação da variante Ôminicron, que possui alto grau de contágio, e a decisão do Governo do Estado do Amazonas através do Decreto Estadual Nº 45.103, de 07 de janeiro de 2022, que cancela eventos para prevenir contaminações com o novo coronavírus. "Nós estamos com essa nova variante. Já tivemos que cancelar a festa das Pastorinhas, cancelamos o Réveillon e lamentavelmente estamos cancelando o carnaval de rua de Parintins. Não podemos, em hipótese nenhuma, vacilar ou promover aglomeração no momento em que chega essa nova variante que está assustando o mundo inteiro e não diferente o Brasil”, declarou o prefeito Bi Garcia.

