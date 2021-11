Prefeito é detido pela Polícia Federal embarcando com ouro ilegal no Amazonas

De acordo com a PF, o prefeito pretendia viajar para Manaus quando foi flagrado com 257 gramas de ouro, o que na cotação atual gira em torno de R$ 80.000,00.

Manaus/AM - O prefeito do município de Jutaí Pedro Macário Barbosa foi detido pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (22), quando tentava embarcar no Aeroporto de Tefé, com porções de ouro ilegal.

