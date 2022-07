Prefeito de Tabatinga fala em ‘cantor mais barato’ após Justiça proibir Wesley Safadão

Manaus/AM - O prefeito de Tabatinga, no Amazonas, Saul Bemerguy, afirmou nesta quinta-feira (7), que a 8ª edição do Festival Internacional de Tribos do Alto Solimões (Festisol) deve acontecer mesmo após a Justiça do Amazonas suspender o show do cantor Wesley Safadão.

Safadão receberia R$ 700 mil dos cofres públicos do município como cachê de seu show no interior amazonense.

De acordo com o prefeito, pedido da Justiça, deve ser acatado, mas a prefeitura prepara um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Caso a Justiça não permita a apresentação no evento, o prefeito afirmou que o festival deve substituir Wesley Safadão por um "cantor mais barato".

Ainda segundo Bemerguy, a Justiça apontou que o valor poderia ser usado para outros setores, como saúde e educação mas, ele afirma que o município não apresenta problemas nessas áreas.

"Tabatinga não está com esse problema de infraestrutura e nem o problema da saúde. Nossa folha de pagamento está em dia, o décimo terceiro está em dia e as obras continuam e está tudo bem. Esse recurso não é recurso do município, é recurso oriundo de um convênio com o Governo do Estado", finalizou.