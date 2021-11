Prazo para vacinação contra febre aftosa no Amazonas encerra na terça-feira

Manaus/AM - Termina na terça-feira (30) o prazo para que pecuaristas de oito municípios amazonenses, que integram o calendário da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, adquiram os imunizantes junto ao Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) ou nas casas agropecuárias locais. A estimativa é de que, no total, 7.350 bovídeos recebam o imunizante neste mês.

Iniciada no dia 1º de novembro, a imunização é destinada aos animais de 0 a 24 meses, das cidades de Presidente Figueiredo, Barcelos, Carauari, Juruá, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e da sede de Tapauá.

A coordenadora do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (Pnefa) no Amazonas, Joelma Silva, orienta que os criadores realizem a vacinação dentro do prazo da campanha e evitem multas.

“Muitos deixam para realizar o procedimento nos 15 dias finais da campanha, mas aqueles que descumprirem a vacinação obrigatória estarão sujeitos a multas de R$ 40 por animal, mais R$ 300 por propriedade”, enfatizou.

A manutenção dos índices vacinais satisfatórios, ou seja, acima de 90%, segue as diretrizes do Pnefa e constitui pré-requisito para que haja a suspensão da vacina em todo o estado e a substituição da imunização por ações de vigilância efetivas.