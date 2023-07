Prazo para solicitar isenção de taxas de inscrição no Vestibular e SIS da UEA termina hoje

Manaus/AM - Termina nesta sexta-feira (28), às 17h (horário de Manaus), o período para solicitar a isenção do pagamento das taxas de inscrição do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2023, acesso 2024, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A requisição de isenção do pagamento das taxas pode ser efetuada no portal da UEA (www.uea.edu.br), com o preenchimento do formulário e envio dos documentos comprobatórios.

A divulgação da lista de candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição ocorrerá no dia 14 de agosto. O período para recursos será de 15 a 16 de agosto, com divulgação do resultado da análise no dia 21 de agosto, pelo portal da UEA.

As inscrições seguem até o dia 31 de agosto de 2023, com término às 17h (horário de Manaus). O boleto de inscrição pode ser pago até o dia 1º de setembro de 2023, mas deve ser impresso durante o período de inscrição, ou seja, até a data limite de 31 de agosto de 2023.

Vale destacar que todas as Pessoas com Deficiência (PcDs) que comprovem, por meio de laudo médico, a deficiência ou tenha carteira de identificação PcD emitida por órgão público, terão direito à isenção da taxa de pagamento da inscrição. É necessário que os candidatos oficializem o pedido de isenção e apresentem a documentação solicitada nos editais.