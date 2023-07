Complexo Viário Anel Sul está quase pronto em Manaus

As obras do Complexo Viário Anel Sul estão previstas para serem concluídas até o final de 2023.

A obra vai desafogar o trânsito da avenida Torquato Tapajós. A via vai atender a atual demanda dos veículos da zona norte da cidade, proporcionando um novo caminho com destino ao Centro da capital. O complexo vai reduzir o tempo de viagem e, consequentemente, despesas dos motoristas com combustíveis.

Manaus/AM - O Complexo Viário Anel Sul está quase pronto. A duplicação da estrada do Tarumã, na zona oeste de Manaus, que tem 8,7 quilômetros de extensão, já está 96% concluída. Resta um trecho de 600 metros, nas proximidades do Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam), que começou a receber a aplicação da primeira capa asfáltica.

