FVS realiza monitoramento de saúde durante Festa do Cupuaçu, no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas realiza o monitoramento de saúde de evento de massa da XXXI Festa do Cupuaçu, realizada desta sexta-feira (28) até domingo (30), em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas.

O monitoramento de evento de massa na Vigilância em Saúde inclui indicadores de eventos relacionados à saúde, como implementação de medidas de saúde pública, incluindo a intervenção e atuação para proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças.

Segundo a secretária municipal de saúde de Presidente Figueiredo, Mariane Abreu, o município preparou quatro pontos de saúde para atender a população local e visitantes da XXXI Festa do Cupuaçu: no quilômetro 100 da BR-174, Hospital Geral Eraldo Neves Falcão, Escola Municipal Mario Jorge Gomes da Costa e Corredeira do Urubuí.

"Estamos trabalhando em vários pontos para ofertar, ao turista e ao município, um local seguro nessa festa. Então, convido a todos para prestigiar esse grande evento que já faz parte do calendário do município", enfatiza a secretária.

Capacitação

Nesta sexta-feira (28), a equipe da FVS-RCP que está em Presidente Figueiredo realizou treinamento com profissionais de saúde do Hospital Geral Eraldo Neves Falcão para realizar a coleta de dados de pacientes relacionados durante a XXXI Festa do Cupuaçu.

"Os profissionais vão realizar a triagem dos pacientes, coletando informações importantes para traçar o cenário das pessoas que buscam atendimento de saúde, visando montar o perfil epidemiológico. Essas informações são importantes para que seja possível identificar necessidades que exijam intervenção em tempo oportuno", afirma Gabriela Rodrigues, técnica do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde no Amazonas (CIEVS-AM), na FVS-RCP.