Meninas são 70% das vítimas de violência contra crianças e adolescentes no Amazonas

Manaus/AM – Um levantamento entre os anos de 2018 a 2022 mostra que 73,2% das crianças e adolescentes em situação de violência no Amazonas são do sexo feminino, conforme a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Os dados são do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE), por meio da Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis (GVDANT).

No total, 16.482 casos de violência foram notificados. Em ambos os sexos, a principal faixa etária afetada pela violência é de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos (35,4%). Os indicadores apresentados foram consolidados pela coordenação estadual da Vigilância das Violências e dos Acidentes (Viva), na FVS-AM, e retiradas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde.

O monitoramento da violência sexual contra crianças e adolescentes é fundamental para direcionar as ações de prevenção à saúde.

Em 2020, houve a menor taxa de notificação para o período analisado, com 174 notificações por 100 mil habitantes. O dado pode ter sofrido influência da pandemia de Covid-19.

Em 2021 e 2022, foi registrada uma tendência de aumento da taxa de notificações de violência contra crianças e adolescentes no estado.

Dos casos notificados no estado, o principal tipo de violência cometido contra crianças e adolescentes foi a sexual (37,9%), sendo o mais prevalente o estupro de vulnerável (59,6%), casos em que há conjunção carnal ou outro ato libidinoso praticado com menor de 14 anos.

Os locais mais comuns de violência é a própria residência da vítima (62,4%), onde amigos e conhecidos, em 18,9%, são os principais prováveis autores da violência, seguidos também pela mãe (14,6%) e pelo pai (10,9%).

Denúncia

Em caso de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, Disque 100 (Disque Direitos Humanos) ou denuncie ao Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar ou, ainda, Polícia Rodoviária Federal.