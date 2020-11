Prazo para inscrições do Vestibular e SIS da UEA termina nesta segunda

Manaus/AM - O prazo para realizar as inscrições no Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) para 2021, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), termina nesta segunda-feira (09). O pagamento do boleto bancário deve ser feito na terça-feira (10).

Ao todo, são oferecidas para o Vestibular cerca de 1.778 vagas, sendo 1.059 vagas para a capital e 467 vagas para o interior. O SIS dispõe de 1.214 vagas, sendo 703 vagas para a capital e 311 para o interior. Serão 182 vagas para alunos indígenas e 270 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD).

As provas estão previstas para serem aplicadas de 10 a 12 de janeiro e o resultado final deve ser divulgado no dia 8 de março de 2021.