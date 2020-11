Mulher desaparece no Rio Amazonas ao ser lançada de lancha durante colisão

Manaus/AM - Uma mulher identificada como Vanusa Maciel está desaparecida desde a noite do último sábado (7), quando caiu no rio Amazonas durante uma colisão entre duas lanchas nas proximidades de Paraná da Eva, no interior do Amazonas.

Vanusa pilotava o barco e estava na companhia do filho quando o acidente aconteceu. Na outra lancha também havia duas pessoas, uma delas chegou a ser arremessada do transporte, mas caiu dentro do barco da mulher. O homem desmaiou e precisou ser levado para um hospital próximo e passa bem.

Neste domingo (8), vários pescadores da região se reuniram em barcos pequenos e procuram por Vanusa na região do acidente, mas não a encontraram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e afirmou que enviaria mergulhadores para ajudar nas buscas, o trabalho deve ser iniciado esta manhã (9).