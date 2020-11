Apuí recebe R$ 350 mil de fomento para fortalecer setor primário

Manaus/AM - O Governo do Amazonas realizou a entrega de veículos de grande porte para duas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de Apuí neste sábado (7). O objetivo da ação é contribuir para o fortalecimento de atividades do setor primário no município com a redução de custos das OSC's com fretes e a melhoria dos serviços oferecidos pelas próprias associações.

Contemplada em edital, a Associação dos Produtores Familiares Ouro Verde recebeu um caminhão Cummins ISB4.5 no valor de R$ 160 mil. Por ano, a associação chega a produzir seis toneladas de guaraná, três toneladas de cacau, 17 toneladas de café, 25 toneladas de milho e 45 toneladas de mandioca, sendo que a sua área de cultivo compreende 72 hectares.

Também por meio de edital a Associação de Desenvolvimento Sustentável Sucunduri da Amazônia foi beneficiada com uma caminhonete F400 no valor de R$ 189.640,00. A produção desta associação é distribuída entre as propriedades dos associados, cada qual com uma área de quatro a nove hectares. Os principais itens cultivados são macaxeira, mandioca, banana, melancia, batata-doce e mamão, além de queijo, doces diversos, linguiça artesanal, leite e derivados. Ao todo, a produção anual chega a 13 toneladas.

Benefícios – Mais de 50 famílias foram beneficiadas com a aquisição dos veículos concedidos pelo FPS. O caminhão e a caminhonete ajudarão no processo de modernização das atividades dos associados seja na prestação de serviços seja na melhoria de transporte e locomoção para a prática de cultivo e manejo. As OSCs terão ainda seus custos reduzidos, uma vez que não mais precisarão pagar por fretes. Até então, cada frete custava R$ 350.