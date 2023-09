Prazo para cobrar em juízo serviços com defeito deve ser respeitado; entenda

O serviço defeituoso que causa danos à pessoa tem prazo para ser cobrado em juízo. Se o propósito for a devolução decorrente de prejuízos financeiros sofridos pelo consumidor, como, por exemplo, a demanda de restituição de valores cobrados indevidamente, com narrativa de danos morais, há prazo para o exercício do direito de ação, que é o de 5 anos, contados da data do último desconto, por se cuidar de obrigação de trato sucessivo. Leia mais em Amazonas Direito.

