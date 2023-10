Povos indígenas afetados pela seca no Amazonas devem receber ajuda humanitária

Até este o momento, o Governo do Estado já enviou aproximadamente 32 mil cestas básicas, o que resultou em mais de 400 toneladas de ajuda humanitária destinada à população do interior.

De acordo com o secretário de Defesa Civil do Amazonas, Coronel Máximo, novas remessas de cestas básicas serão destinadas aos povos indígenas. A logística para o envio será coordenada pelo Comitê, em parceria com as Forças Armadas. Nos municípios, a Fundação Estadual do Índio (FEI) realizará o levantamento das comunidades prioritárias e a distribuição dos alimentos aos indígenas.

