Chuva de meteoros tem pico na noite deste sábado

- Se for observar os meteoros deitados, fique com os pés voltados para sudeste, se estiver no Hemisfério Norte, ou para nordeste, se estiver no Hemisfério Sul;

- Encontre um local com ampla visão do céu e sem nuvens.

Segundo a Nasa, a chuva de meteoros possibilitará a observação de fragmentos do cometa Halley, que possui uma órbita que completa uma volta em torno do Sol em um período estimado de 74 a 76 anos, e passou pela última vez pela Terra em 1986.

