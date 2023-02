Postos de combustíveis são flagrados vendendo bebidas alcóolicas em Manaus

Manaus/AM - Uma fiscalização realizada pela Central Integrada de Fiscalização (CIF) autou dois postos de combustíveis pelo consumo de bebida alcoólica nas dependências do estabelecimento entre a noite de sábado (11) e madrugada deste domingo (12), em Manaus.

Os responsáveis foram orientados a suspender as vendas e a dispersar os consumidores. Ao todo, 14 postos de combustíveis foram fiscalizados, nas zonas leste, sul e oeste da cidade. Em dois desses estabelecimentos, as equipes flagraram o consumo de bebida alcoólica.

De acordo com a Lei Nº 2.958 de 10/06/2005, é proibido o consumo de bebidas alcoólicas nas dependências dos postos de combustíveis e serviços (lojas de conveniência), localizados no Estado do Amazonas. A Lei municipal Nº 135, DE 17/12/2004, também proíbe o consumo nesses estabelecimentos no âmbito de Manaus.

Além dos postos de combustíveis, as equipes da CIF também executaram as ações em bares. Um comerciante que realizava evento em um bar, na zona sul, foi advertido pela equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBAM) para que busque atualizar documentação exigida pelo órgão.