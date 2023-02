Amazonino Mendes, o recordista em mandatos no executivo no Amazonas

Governador por quatro vezes do Amazonas, um feito que só ele tem, Amazonino Armando Mendes nasceu em um seringal, na margem do rio Eiru, em Eirunepé, na Calha do Juruá.

Na sua cidade iniciou os estudos e em Manaus, foi aluno do Colégio Dom Bosco, em Manaus. Na capital, formou-se em direito na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), onde integrou os movimentos estudantis.

Foi casado com Tarcila Prado de Negreiros Mendes, que faleceu em 2015 e é pai três filhos: Armando Mendes, Lívia Mendes e Cristina Mendes.

Sob a bênçãos do então governador Gilberto Mestrinho, em 1983, entrou na política ao ser nomeado prefeito de Manaus e após os quatro anos de mandato, foi eleito governador pela primeira vez, em 1987.

Foi eleito governador em 1994 e reeleito em 1998 e ao final do mandato foi eleito Senador da República entre 1991 e 1992, exercendo o cargo de Senador da República.

Na administração do Estado, entre as obras realizadas nesses períodos, destaca-se a criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em 2001, instituição que se consolidou como a principal formadora de profissionais pelo ensino superior no Estado tanto na capital quanto no interior.

Também em seu governo em 1994, foi o criador do polo graneleiro de Itacoatiara e a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). Implantou o programa denominado Terceiro Ciclo, destinado a promover o desenvolvimento do interior do estado através da produção de grãos.

No seu histórico de obras, estão listadas a construção de 484 escolas em todo o estado e também unidades básicas de saúde.

Como prefeito de Manaus, de 2009 a 2012, Amazonino entregou mais de 600 salas de aula, modernizou o sistema de ensino e valorizou professores.

Na sua administração foi criado o programa Bolsa Universidade, Leite do Meu Filho e na saúde, expandiu o atendimento às mulheres de Manaus com as Carretas da Saúde.

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

Em 2017, após o afastamento do então governador José Melo, Amazonino Mendes foi eleito para governar novamente, durante a eleição suplementar. A vitória o tornou o primeiro político amazonense a exercer quatro vezes o mandato de chefe do Executivo estadual.

Na administração, realizou algumas promessas como a concessão da recomposição das datas-bases salariais, que não eram cumpridas desde 2015, de servidores da educação, saúde e segurança.

Além das recomposições, que variam de 24% a 27%, essas categorias de servidores tiveram benefícios assegurados, como o auxílio-alimentação e, no caso dos servidores da educação, o plano de saúde e, para policiais militares e bombeiros, auxílio-fardamento que não era concedido há sete anos.

O destaque na área de segurança ficou por conta da maior promoção da história da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), alcançando 6.330 policiais militares, beneficiando todas as patentes, oficiais e praças.

Na Polícia Civil do Amazonas, convocou 215 novos policiais civis aprovados em concurso.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em 2017, renovou mais de 370 viaturas para as Polícias Militar e Civil, sendo mais de 300 na capital e o restante no interior do Estado, reforçando o patrulhamento ostensivo e os trabalhos investigativos. Ainda em agosto de 2018, outras 82 viaturas começam a circular nas ruas, beneficiando também municípios da Região Metropolitana de Manaus.

Realizou ainda concurso público com mais de 8 mil vagas para a área de educação e elaborou editais para realização de concurso para servidores da área de segurança pública.

Conseguiu avançar na gestão das finanças públicas, com medidas para melhorar o desempenho da receita e fazer frente à necessidade de investimentos. Assim, o Amazonas alcançou, no novo governo, a quarta melhor posição do Brasil em Resultado Primário, chegando a R$ 607 milhões, acima até de todos os estados das regiões Sul, Norte e Nordeste.