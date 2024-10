Porto de Autazes deve ser interditado após Defesa Civil identificar riscos

A área será isolada e sinalizada até a conclusão do laudo técnico. Além disso, os barcos ancorados próximos à fissura serão removidos, e as operações de embarque e desembarque serão transferidas para um novo local.

O secretário da Defesa Civil do Amazonas, coronel Francisco Máximo, destacou que a intervenção visa prevenir desastres e proteger a comunidade. A equipe técnica examinará as características do solo e a estabilidade das margens do rio, buscando identificar riscos de deslizamentos que possam afetar a segurança do local.

Manaus/AM – O Porto de Autazes deverá ser interditado após recomendação da Defesa Civil do Amazonas. Uma equipe técnica esteve no local terça-feira (8), e identificou uma fissura de cerca de 350 metros de extensão e 15 cm de espessura, levando à solicitação de uma análise mais detalhada.

