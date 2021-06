Policiais do Amazonas são testados contra Covid para reforçar policiamento na 'Live Parintins'

Manaus/AM - Vinte policiais militares do Batalhão de Choque e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) desembarcaram em Parintins, no interior do Amazonas, nesta sexta-feira (25), e foram testados Covid-19 para reforçarem o policiamento na Ilha Tupinambarana durante a 'Live Parintins' dentro do Bumbódromo e em todo o perímetro externo.

Testagem - Realizados por técnicos da FVS-AM, os testes antígenos, pelos quais os policiais militares foram submetidos, detectam a presença do vírus no organismo. Todos os profissionais que estão atuando nos preparativos da "Live Parintins 2021" e que vão atuar no evento, precisam passar pela testagem. No Bumbódromo, tanto durante o ensaio técnico que acontece na noite desta sexta-feira, quanto no dia da live, que acontece neste sábado (26), só será permitida a presença de trabalhadores brincantes dos bumbás Caprichoso e Garantido, que passaram pelo teste.

De acordo com Alexsandro Melo, responsável pelas testagens, o evento acontecerá de acordo com todos os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde. "A testagem que nós estamos realizando hoje é uma forma de garantir e da gente tentar minimizar o máximo possível o risco de transmissão do coronavírus durante o evento. Então todas as pessoas, para que possam participar, para ter acesso à área da live, estão sendo testadas e recebendo uma pulseira", explicou.