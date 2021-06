Amazonas já aplicou 1.827.263 doses de vacina contra o coronavírus

Neste balanço, 18 cidades não enviaram a informação, são elas: Amaturá, Anamã, Atalaia do Norte, Beruri, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Japurá, Juruá, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Tonantins, Urucará e Urucurituba.

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga o consolidado diário de vacinação contra Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM) apontam que 1.827.263 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira (25), sendo 1.292.847 de primeira dose e 534.416 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do link https://bit.ly/3x18L0Y.

