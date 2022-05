Polícia realiza treinamento para o Festival de Parintins, no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento de Polícia do Interior (DPI), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), realizou, na quarta-feira e quinta-feira (11 e 12), em Parintins, no interior do Amazonas, treinamento sobre a utilização dos Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE), com intuito de capacitar os servidores que atuarão durante o 55° Festival Folclórico, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de junho.

A preparação foi coordenada pelo delegado Guilherme Torres, diretor do DPI, e contou com apoio da escrivã Ivy Caroline e da servidora Vanessa Marques, ambas lotadas no DPI.

O delegado Guilherme Torres explicou que o treinamento capacitou seis responsáveis em replicar o conhecimento aos demais servidores das Delegacias Interativas e Especializadas de Polícia (DIP e DEP) da cidade e de outros municípios.

“O PPE integra as delegacias do Amazonas à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Sinesp), que tem base de dados atualizada em tempo real. O sistema proporciona mais agilidade aos procedimentos policiais, como Boletim de Ocorrência (BO) e entre outros”, disse o delegado.

O diretor do DPI ressaltou que o treinamento é um trabalho preventivo para receber as ocorrências policiais que serão registradas durante o Festival Folclórico de Parintins.

“A festividade recebe, além dos amazonenses de todos os estados, turistas do Brasil e do mundo. Visando a segurança dos mesmos, a PC-AM está preparando seu efetivo para melhor atender o público do festival”, falou Torres.