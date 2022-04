Polícia Militar do Amazonas esclarece boatos sobre fim do auxílio fardamento e serviço extra

Manaus/AM - O Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Vinicius Almeida, esclareceu nesta sexta-feria (15), sobre a notícia falsa que o Governo do Estado iria acabar com o Auxílio Fardamento e o pagamento do Serviço Extra Gratificado (SEG) para os policiais.

Comandante-Geral da PMAM Coronel Vinicius Almeida fala sobre FakeNews referente ao Auxílio Fardamento e ao Serviço Extra Gratificado (SEG) pic.twitter.com/BLMDS1D2U1 — Babilônia (@hamudaniel19) April 15, 2022

“O que está sendo feito é um estudo, conforme conversamos com a tropa, para o novo fardamento da Polícia Militar. Ainda está sendo feito um protótipo que será testado pela tropa, e lá no futuro aprovado. Auxílio Fardamento não tem nada a ver com o novo fardamento”, explicou.

E sobre o boato que os policiais não receberiam o pagamento da SEG, o Comandante-Geral desmentiu a notícia falsa esclarecendo que o Governo irá encaminhar um Projeto de Lei (PL) para a Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam) para poder ampliar as horas do projeto para atender os agentes que atuam no interior do estado, e não apenas na capital.