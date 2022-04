Pirarucu de 2 metros e mais de 100 kg é fisgado no rio Madeira

Dois pescadores fisgaram um pirarucu com mais de 2 metros de comprimento e aproximadamente 130 kg no Rio Madeira. Nas redes sociais, os experientes pescadores publicaram fotos do peixe gigante e comemoraram o feito, que levou 40 minutos para ser fisgado e devolvido ao rio. A pescaria aconteceu esta semana no rio Madeira em Porto Velho.

Em um perfil de pesca esportiva no instagram, os pescadores Anderson Guedes e Wladis Kucharski publicaram imagens do pirarucu gigante e foram parabenizados pelos internautas. Sozinho, o peixe ocupou todo o espaço no barco em que estavam.