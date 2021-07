PMs e duas mulheres morrem atropelados por carro desgovernado no Amazonas

Manaus/AM - O cabo da Polícia Militar, Sandro Ferreira Dantas, o soldado Aílton Neves Magalhães e duas mulheres morreram ao serem atingidos por um carro desgovernado na madrugada deste domingo (18), na Vicinal do Crato, no município de Humaitá.

De acordo com outro policial, no momento da tragédia ocorria uma festa no local. De repente, o veículo invadiu a área e saiu atropelando várias pessoas, entre elas os policiais.

A dupla e as mulheres morreram na estrada e os feridos foram levados às pressas para o hospital da cidade. Após o atropelamento, o carro capotou e o motorista acabou preso em flagrante.

A identidades das duas mulheres e o número de feridos ainda não foi divulgado. No domingo passado (12), dois policiais militares também morreram em outro acidente de trânsito, na rodovia AM-010. O carro no qual eles e uma jovem estavam, colidiu com uma carreta tipo prancha que estava parada em pane mecânica na estrada.