Polícia vai investigar acidente que matou cabo e soldado da PM em Humaitá

O condutor do veículo, identificado como “Marcos” foi preso no local e deve passar por teste de alcoolemia. O homem conduzia um carro modelo Montana, quando invadiu uma festa e atropelou um grupo de pessoas.

Manaus/AM - A polícia vai investigar o acidente que matou quatro pessoas, entre elas o cabo da PM, Sandro Ferreira Dantas, 36, e o soldado Aílton Neves Magalhães,29, e deixou várias outras feridas na madrugada deste domingo (18), no município de Humaitá no Amazonas.

