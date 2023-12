Plano do Governo Federal é asfaltar BR-319 até 2027

Manaus/AM – O Governo Federal deve asfaltar rodovia BR-319 até 202, conforme o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) onde pavimentação está inclusa. A rodovia liga o Amazonas ao restante do país e possui trechos precários e é alvo de debates ambientais há mais de 20 anos.

Pessoas que precisam passar pela rodovia sofrem com as condições insalubres, e a falta de pavimentação tem mostrado o impacto ainda maior com a seca história desse ano, pois a BR-319 seria uma alternativa, já que os transportes hidroviários são afetados com a estiagem.

Cheio de atoleiros e pontes precárias, o trecho mais crítico da BR-319 fica entre os quilômetros 177,8 e 655,7. Outros trechos ruins da rodovia são nos quilômetros 23 e 25, pois em 2022, duas pontes desabaram deixando mortos e feridos.

Com a BR-319 asfaltada, o transporte rodoviário para interestadual será mais ágil.

O PRDA prevê a pavimentação desse trecho e a adequação do trecho rodoviário Trevo do Roque, localizado no entroncamento com a BR-364, divisa do Amazonas com Rondônia. A construção de terminais hidroviários na Amazônia Legal, construção de ferrovias e melhoria de conectividade na região amazônica também estão no plano.

Se o Congresso Nacional aprovar o PRDA, ele será implementado a partir de 2024