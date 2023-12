PL propõe criar programa de alfabetização digital para idosos no Amazonas

Além de promover a inclusão digital e social dessas pessoas, o programa reconhece a importância de garantir que a terceira idade possa acompanhar as mudanças tecnológicas e aproveitar as inúmeras oportunidades oferecidas pela era digital.

O PL n° 917/2023, de autoria do deputado Daniel Almeida (Avante), tem o objetivo de proporcionar um ambiente de aprendizagem de informática e tecnologia para idosos com 60 anos ou mais, que desejam aprender a utilizar computadores, especialmente programas do Windows.

Manaus/AM – Está em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) o Projeto de Lei (PL) que propõe criar um programa para levar alfabetização digital para idosos no estado.

