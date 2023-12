Idam convoca 45 aprovados em concurso no cadastro reserva no Amazonas

Manaus/AM - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) convoca 45 aprovados em concurso que estão no cadastro de reservas. O anúncio da convocação foi realizado pelo governador Wilson Lima, na última quinta-feira (7)

Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado do Amazonas (DOE) do dia 7 de dezembro, o documento também pode ser acessado no site do instituto.

Os novos convocados vão ocupar vagas remanescentes de concursados que não assumiram os cargos nas chamadas anteriores ou solicitaram exoneração. A convocação contempla dois aprovados de nível fundamental, 38 aprovados em nível médio e cinco de nível superior.

O Instituto destaca que os novos convocados devem ficar atentos aos seus e-mails para onde serão enviadas as notificações e demais orientações para que tomem posse de seus cargos.

O concurso foi realizado em 2018 para provimento de 227 vagas de níveis fundamental, médio e superior.

Veja o documento abaixo: