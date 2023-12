Cosama faz campanha para negociação de dívidas com descontos de até 100%

Manaus/AM - A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) está realizando a campanha “Fique em dia com a Cosama”, que teve início em novembro de 2023 e foi lançada em 15 municípios em que atua. As facilidades de negociação vão até o dia 29 de dezembro, com descontos de até 100% de juros e multas para pagamentos à vista, e possibilidade de parcelamento em até 60 vezes.

O objetivo da ação é permitir aos clientes que possuem contas em atraso, ou qualquer outro débito com a Cosama, realizar seus pagamentos e iniciar o ano de 2024 com suas dívidas quitadas ou negociadas. "Nosso intuito é fazer com que nossos clientes iniciem o novo ano em dia com suas dívidas em atraso, proporcionando facilidades para as quitações e estabelecendo um diálogo amigável para solucionar quaisquer tipos de problema e dúvidas a respeito da campanha", resume a Superintendente Comercial da Cosama, Marilândia Marinho.

Visitas - Para oferecer mais conforto aos usuários, as equipes de colaboradores das agências têm realizado visitas durante o horário de expediente (manhã e tarde). Eles vão de porta em porta para apresentar as condições especiais que estarão disponíveis até o último dia útil do ano, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as agências dos municípios. Os usuários devem ter em mãos documentos como RG, CPF e uma fatura para identificação da matrícula. A campanha disponibiliza outros canais, tais como: Atendimento ao Cliente (SAC), através do número (092) 4009-1971, WhatsApp (092) 98527-3255, pelo site cosama.am.org.br ou pelo aplicativo Mais Água.

Quitação de débitos - A Cosama reforça ainda a importância da campanha para a população, levando em consideração que os usuários que apresentam inadimplência no pagamento de contas por três meses consecutivos serão notificados por meio de documento formal e, caso persista a inadimplência, o fornecimento do serviço de água poderá ser interrompido.