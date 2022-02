PL prevê que pacientes no Amazonas sejam avisados sobre estoque de medicamentos

O PL é de criação do deputado Roberto Cidade, e segundo ele, há vários relatos de pessoas que se deslocam por grandes distâncias e não conseguem retirar o medicamento nas unidades de saúde do Estado.

Manaus/AM - Para evitar que pacientes se desloquem em busca de medicamentos de uso contínuo e não encontrem o remédio no estoque das unidades de saúde, foi criado um Projeto de Lei (PL) com intuito de avisar pelo celular a disponibilidade dos remédios no Amazonas.

