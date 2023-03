PGE divulga resultado da prova objetiva para o Programa de Residência Jurídica

Manaus/AM - A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) divulgou, nesta terça-feira (28), o resultado preliminar da prova objetiva do VIII Exame de Seleção para o Programa de Residência Jurídica do órgão.

De acordo com o edital do exame, será aberto um prazo recursal de três dias úteis. Os recursos deverão ser apresentados, exclusivamente, por meio de formulário Google Forms, no link https://forms.gle/JXvLC78kMpRPuLah8, que será disponibilizado no site da PGE-AM nesta quarta-feira (29).

Devem constar no formulário a indicação da questão recorrida e as razões do recorrente, expostas com clareza e objetividade. A banca examinadora decidirá sobre os recursos, cujo resultado será comunicado posteriormente em publicação no site da PGE-AM, quando o resultado passará a ser considerado definitivo.

Após a publicação do resultado definitivo da prova objetiva, será publicado o resultado provisório da prova discursiva, ocasião em que se fixará novo prazo recursal de três dias úteis, segundo o edital.

A prova do exame ocorreu no último domingo (26) e registrou a presença de 462 candidatos. Estão sendo ofertadas 18 vagas, sendo duas vagas destinadas à pessoa com deficiência. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.