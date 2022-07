PF destrói balsas e dragas usadas em garimpo ilegal em Jutaí

Na operação de ontem, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas as de afastamento do cargo/funções públicas, além da cassação de autorizações de garimpos de minério ilegal.

A PF acredita que Pedro também mantinha uma balsa com draga na região. Não foi informado quantas balsas foram destruídas, mas recentemente, outras fases da mesma operação destruíram mais de 200 balsas ilegais que estavam ancoradas no Rio Madeira, nas proximidades do município de Autazes e também na região de Borba.

Conforme a PF, as dragas estavam instaladas na região do Alto Solimões, onde um esquema de garimpo ilegal acontecia, supostamente pelo próprio prefeito da cidade, Pedro Macário.

Manaus/AM – A Operação Uiara III, deflagrada pela Polícia Federal nessa quarta-feira (20), destruiu balsas e dragas que eram usadas para a exploração de ouro ilegal no município de Jutaí, no Amazonas.

