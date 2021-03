PF deflagra operação contra crimes ambientais em municípios do Amazonas

Manaus/AM - Cinco imóveis rurais nos municípios de Boca do Acre e Lábrea, interior do Amazonas, foram alvo de mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (10), por suspeitas de desmatamento e invasão de terras públicas.

Os mandados foram emitidos pela Justiça Federal no Amazonas após manifestação do Ministério Público Federal (MPF), com base em investigações realizadas em conjunto com a Polícia Federal. No local, foram identificados os maiores desmatamentos ativos nos últimos meses de 2020.

Os municípios de Boca do Acre e Lábrea fazem parte do grupo de municípios mais desmatados da Amazônia. Os desmatamentos identificados pelas imagens de satélite incluem perímetros do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Antimary, que são áreas públicas federais impassíveis de regularização fundiária, o que indica a prática do crime de invasão de terras públicas.

Ao todo, já foram embargados administrativamente três mil hectares desmatados e foram expedidas recomendações a órgãos como Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), para proteger as comunidades tradicionais da região e fomentar atividades de ordenação territorial no projeto de assentamento.