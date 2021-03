Amazonas aplicou até esta quarta 411.440 doses de vacina contra Covid

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga o consolidado diário de vacinação contra Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 411.440 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (10), sendo 318.535 de primeira dose e 92.905 de segunda dose.

O Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra Covid-19 no Amazonas, desenvolvido pela FVS-AM, com base nas orientações do Ministério da Saúde (MS), prevê que, até esta fase da vacinação, sejam contempladas pessoas que estejam nos seguintes grupos prioritários: povos indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com deficiência.

As informações consolidadas pela FVS-AM são de responsabilidade das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades. Neste balanço, nove cidades não enviaram a informação. São elas: Atalaia do Norte, Codajás, Fonte Boa, Itapiranga, Santo Antônio do Içá, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga, Tonantins e Urucurituba.