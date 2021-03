Vacinação em Manaus segue para idosos de 64 e é ampliada para 60 e 61 anos

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua em Manaus nesta semana, com imunização disponível nesta quinta-feira (11) para idosos de 64 anos sem comorbidades, um dia após a oferta das vacinas para os de 64 com comorbidades. A novidade é que o cronograma agora já tem datas para a vacinação de pessoas de 60 e 61 anos, com ou sem comorbidades. Confira o cronograma ao final da matéria.



Com o anúncio da chegada de mais 14.010 mil doses da CoronaVac para a capital, a prefeitura de Manaus ajustou o cronograma da campanha de vacinação contra a Covid-19 para os idosos de 60 a 64 anos, visando o atendimento da meta de 90% de imunização para essa faixa etária. Para a vacinação desse grupo, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já havia recebido outros dois repasses de doses que atenderiam a 35,7%, percentual que corresponde a 24.139 pessoas nessa faixa etária, e redirecionado doses do grupo prioritário de idosos, garantindo ao menos 80% das doses necessárias a essa população, o que significam 54.155 pessoas. Com a chegada da nova remessa, o percentual aumentou para 90%, ou seja, 60.925 pessoas de 60 a 64 anos, com e sem comorbidades.

Nesta quarta-feira, 10, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) começou a atender os idosos dessa faixa etária, seguindo o calendário previamente estabelecido, com prioridade para as pessoas de 64 anos, portadoras de comorbidades. Amanhã, quinta-feira, 11, será atendida a população geral de 64 anos completos. Na sexta-feira, dia 12, e no sábado, 13, será a vez dos idosos de 63 anos, com e sem comorbidades. O calendário segue com o atendimento dos idosos de 62 anos na segunda e terça-feira (dias 15 e 16), e com os de 61, na quarta e quinta-feira (dias 17 e 18). As pessoas de 60 anos serão vacinadas nos dias 19 e 20 (sexta-feira e sábado).

A orientação da Semsa, conforme o subsecretário de Gestão de Saúde, é para que as pessoas dessa faixa de idade façam o cadastro na plataforma disponibilizada pela secretaria, para garantir mais rapidez no atendimento nos postos de vacinação, que pode ser acessada clicando aqui. “O cadastro não é condição obrigatória, mas o ideal é que todos façam, porque uma vez que as informações já estejam disponíveis no sistema, quando elas chegam no posto de vacinação, os registradores apenas conferem os documentos apresentados, sem necessidade de registro na hora do atendimento”, informou o secretário.