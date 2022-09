PF apreende 1,4 tonelada de drogas em operação em rio no Amazonas, principal rota do tráfico

Manaus/AM - Após dez dias de operação no Rio Marié, que fica localizado entre os Municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, a Polícia Federal do Amazonas (PF-AM) apreendeu 1,4 tonelada de drogas do tipo skunk. A Operação recebeu o nome do rio que é considerado pela PF a principal rota do tráfico de drogas no estado por conta do difícil acesso.

A Operação Marié iniciou no dia 22 de agosto e foi encerrada nesta quinta-feira (8). Essa foi a primeira vez que a PF navegou por este rio. Através do trabalho de inteligência da Delegacia Regional de Drogas foi constatado que grande parte da droga internacional que entra no território brasileiro acontece pelo rio.

Durante os dias de operação foram realizadas duas abordagens, que resultaram na apreensão das 1,4 tonelada de drogas, além de duas armas de fogo de procedência ilegal.