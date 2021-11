Pesquisadores da Ufam desenvolvem sensor que detecta Covid-19 em menos de 30 minutos

Manaus/AM - Um grupo de pesquisadores da Ufam, liderado pelo professor Walter Ricardo Brito, do Departamento de Química, elaborou um sensor capaz de identificar a presença do vírus da covid-19 em um organismo com quase 100% de exatidão. Além da alta confiabilidade do produto, o sensor foi produzido com materiais mais acessíveis, o que barateou o seu custo de produção.

Partindo da identificação de anticorpos produzidos pelo organismo, a equipe de cientistas conseguiu constatar se as amostras de sangue coletadas estavam ou não infectadas com o coronavírus.

“A dinâmica de trabalho dos nossos sensores permite utilizar um equipamento que é relativamente de baixo custo para fazer uma grande quantidade de testes de covid-19, os quais podem determinar se a pessoa está com covid-19 ou não está. Essa foi a nossa grande sacada dentro desse projeto, ou seja, tentar saber de forma confiável e rápida, e quando falo em forma rápida quero dizer que em 30 minutos você consegue saber. Na verdade, estimamos que os tempos de detecção podem ser menores”, destaca o professor.

Próxima Etapa

Após a comprovação da eficácia do método desenvolvido pela equipe do professor Walter Ricardo Brito, agora a meta é conseguir aprimorar o material para torná-lo comercializável. Para isso, os pesquisadores estão em busca de parceiros interessados em conhecer o imunossensor e investir na produção dele. “A gente precisa de bolsas de pós-doutorado para ter uma equipe mais focada só no desenvolvimento do sensor para covid-19 e recursos financeiros para poder disponibilizar um produto o mais finalizado possível. Já temos a tecnologia, sabemos que funciona. Temos a resposta. Queremos investir não somente para a covid-19, mas para outras doenças que teremos que enfrentar nos próximos anos que podem levar a outras pandemias e que a gente precisa ter uma base tecnológica e de recursos humanos capazes de desenvolver esse tipo de sensor”, completa.