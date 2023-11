Pesquisa recomenda que jaraqui entre na lista de defeso

Manaus/AM - O peixe mais consumido na Amazônia corre o risco de desaparecer dos rios em razão da sobrepesca, aponta estudo realizado pelos pesquisadores Ingrid Nunes, Kelmer Passos (egressos da Ufam), Aline Ximenes (INPA) e os professores do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas (ICB/Ufam), Izeni Pires Farias e Tomas Hrbek, ambos do departamento de Genética do ICB.

O estudo recomenda que o jaraqui, peixe popular na região Amazônica, entre na lista de defeso. A espécie é responsável por 93% das capturas pesqueiras na Amazônia central, sendo o peixe mais consumido na região. A pesca com redes de grande porte e pesca durante o período de reprodução tem causado reduções nos estoques naturais do peixe.

A pesquisadora Ingrid Nunes afirmou que a demanda crescente tem levado a sobrepesca em várias regiões do Amazonas. "A nossa amostragem incluiu 11 pontos distribuídos ao longo da Amazônia, de Tabatinga (no Alto Solimões) até o município de Jacareacanga no Pará (Baixo Amazonas). O Jaraqui forma uma única população em toda a Amazônia, no entanto, a diversidade genética do peixe está sendo perdida muito rapidamente devido aos efeitos da sobrepesca", alerta a pesquisadora.

Ainda de acordo com a pesquisadora, a solução seria criar um período adequado de pesca para equilibrar os danos causados à espécie. "Esperamos que antes de tudo, o Jaraqui entre na lista do defeso, pois é a única forma para ter uma pesca de fato sustentável da espécie", completou a pesquisadora.