Ipem realiza testes em fios e cabos elétricos vendidos no Amazonas

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (23), o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) iniciou o processo de ensaios de resistência de fios e cabos elétricos comercializados e fabricados em Manaus e Região Metropolitana. A ação faz parte da operação Energia Segura, desencadeada pelo órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Desde a terça-feira (21), as equipes de fiscalização visitaram 18 estabelecimentos, entre fábricas e lojas de fios, cabos e cordões flexíveis elétricos, e coletaram 25 amostras de lotes variados de nove marcas, que estão sendo submetidas a ensaios que garantem a qualidade do produto no laboratório do Ipem-AM.

De acordo com o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, até a conclusão dos ensaios, o restante dos lotes fica retido nos estabelecimentos, nos quais foram coletados, tendo os proprietários como fiéis depositários. “Somente após a divulgação do laudo dos ensaios, se estiver tudo dentro da conformidade, o lote é liberado para comercialização. Caso contrário, é apreendido e destruído”, detalhou. O balanço da operação Energia Segura será divulgado na segunda-feira (27).

Caso sejam constatadas irregularidades, os estabelecimentos responsáveis pela comercialização serão autuados e terão o prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao Ipem-AM. O estabelecimento notificado estará sujeito à multa que pode variar de R$ 1 mil a R$ 1,5 milhão.

Ouvidoria

Consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades devem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM, no WhatsApp 99261-7143, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/, e pelas redes sociais do órgão: Instagram - @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e Twitter - @ipemamoficial.