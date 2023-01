Perna de homem é dilacerada ao ficar presa em roda de moto em movimento no Amazonas

Ele precisou passar por uma cirurgia de emergência e perdeu parte do membro. Francisco segue internado e não há detalhes do estado de saúde dele.

Na ocasião, Francisco estava na garupa do veículo e havia ido comprar cigarros com um amigo que estava alcoolizado. O homem relatou que ao chegar na rua Olavo Bilac, no bairro Santo Antônio, o piloto viu um buraco na rua e desviou, porém, para não atingir outra moto ele teve que manobrar rapidamente a moto e acabou acelerando acidentalmente a mesma.

Manaus/AM – Um homem identificado como Francisco Matheus perdeu parte da perna após sofrer um grave acidente com uma motocicleta neste fim de semana no município de Eirunepé.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.