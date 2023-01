Wilson Lima nomeia esposa do presidente da OAB para secretaria em Brasília

Inês Carolina foi vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad) e presidente do Conselho de Administração da Fundação Amazonprev (Conad). Ela é formada em engenharia elétrica e processamento de dados, possui MBA em inovação tecnológica e mestrado em engenharia de produção.

Manaus/AM - O governador Wilson Lima (União) nomeou Inês Carolina Simonetti Cabral, esposa do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, para ser a nova secretária de Relações Federativas e Internacionais (Servi), órgão que fica baseado em Brasília.

