Governo do Amazonas anuncia novos titulares da Sejusc, Cetam e da CGE

Manaus/AM - O governador Wilson Lima (União) anunciou, nesta terça-feira (3), novas nomeações para composição do seu secretariado para este início de seu segundo mandato. Ele anunciou os novos titulares de duas secretarias, autarquias, além de manter chefes de algumas fundações.

A Secretaria de Relações Federativas e Internacionais (Serfi) passa a ser comandada por Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral, ex-secretária de Administração e Gestão no governo Wilson Lima, onde atuou de janeiro de 2019 a julho de 2021.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) terá no comando a administradora Jussara Pedrosa, que deixa o cargo de secretária executiva de Projetos Especiais da Casa Civil.

Hellen Cristina Silva Matute, atual secretária executiva adjunta pedagógica da Secretaria de Estado de Educação, assume o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam),

O novo controlador-geral do Estado (CGE), Jeibson dos Santos Justiniano, foi procurador do Estado do Amazonas e procurador do Trabalho, onde chegou a ocupar o cargo de procurador-geral.

Nessa mesma lista, Wilson anunciou também a nomeação do delegado Bruno Fraga para chefiar a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e que a deputado Therezinha Ruiz vai assumir a coordenadoria executiva da Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (Padeam), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Educação.

Fundações

Tatyana Amorim segue na presidência da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas - Doutora Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Maria do Perpetuo Socorro Sampaio Carvalho também continua chefiando a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHEMOAM). A Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) permanece sob a gestão de Marcos Vinitius de Farias Guerra.

Gerson Mourão continua presidindo a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON). A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) segue comandada por Ayllon Menezes de Oliveira.

Algumas das fundações de Saúde como FVS-RPC, FHEMOAM, FMT-HDV e FCECON, possuem processo de seleção de seus gestores, onde uma lista tríplice é levada ao governador, que tem a liberdade de nomear seus respectivos presidentes.